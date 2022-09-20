بعد أزمة الصورة.. كيف ظهرت ميرفت أمين في عزاء زوجة خالد زكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، على تقديم واجب العزاء في زوجة الفنان خالد زكي والذي أقيم مساء اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

النجمة الكبيرة ظهرت بكامل جمالها وأناقتها مرتدية "نظارة"، ولم تضع أي مساحيق تجميل، ودخلت العزاء بصحبة الفنانة دنيا سمير غانم.

وحضر عزاء زوجة الفنان خالد زكي عدد من النجوم من بينهم: هاني شاكر، المخرج محمد عبدالعزيز، المهندس أسامة الشيخ، الفنانة منى عبدالغني، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة ميرنا وليد.

من جانب آخر حضر عزاء زوجة الفنان خالد زكي عدد من النجوم من بينهم: ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، المخرج محمد عبدالعزيز، الفنانة ميرنا وليد، الفنانة منى عبدالغني، الإعلامية بوسي شلبي.

ورحلت السيدة "زيزي" زوجة الفنان خالد زكي عن عالمنا صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات.