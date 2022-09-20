بعد أزمته مع معجبة.. أول ظهور لـ هاني شاكر وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص الفنان الكبير هاني شاكر على حضور عزاء زوجة الفنان خالد زكي بصحبة زوجته "نهلة" والذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويعد هذا هو الظهور الأول لهاني شاكر بعد الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بسبب معجبة سورية قامت بتقبيله واحتضانه أمام زوجته، ما دفع مذيعة بقناة الشمس لمهاجمته، ورفض "شاكر" الهجوم التي شنته المذيعة عليه وعلى الفتاة السورية.

من جانب آخر حضر عزاء زوجة الفنان خالد زكي عدد من النجوم من بينهم: ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، المخرج محمد عبدالعزيز، الفنانة ميرنا وليد، الفنانة منى عبدالغني، الإعلامية بوسي شلبي.

ورحلت السيدة "زيزي" زوجة الفنان خالد زكي عن عالمنا صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات.

وشيع جثمان الراحلة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وحضر الجنازة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، والإعلامي عمرو الليثي، والفنان شريف خير الله.