أول ظهور لـ ميرفت أمين بعد التنمر على صورتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حضرت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، عزاء زوجة الفنان خالد زكي والذي يقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويعتبر هذا هو الظهور الأول للفنانة الكبيرة بعد التنمر على صورتها خلال مشاركتها في عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق.

الفنانة الكبيرة ميرفت أمين حرصت على حضور العزاء بصحبة الفنانة دنيا سمير غانم، وغادرت بصحبتها.

ودخلت ابنة الفنان خالد زكي في نوبة من البكاء، وانهارت وحرص أصدقائها على مواساتها.

ورحلت السيدة "زيزي" زوجة الفنان خالد زكي عن عالمنا صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات.

وشيع جثمان الراحلة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وحضر الجنازة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، والإعلامي عمرو الليثي، والفنان شريف خير الله.

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