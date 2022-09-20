بالصور.. انهيار ابنة خالد زكي في عزاء والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في عزاء السيدة زيزي زوجة الفنان خالد زكي.

ودخلت ابنة الفنان خالد زكي في نوبة من البكاء، وانهارت وحرص أصدقائها على مواساتها.

ورحلت السيدة "زيزي" زوجة الفنان خالد زكي عن عالمنا صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات.

وشيع جثمان الراحلة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وحضر الجنازة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، والإعلامي عمرو الليثي، والفنان شريف خير الله.

ونعى عدد من الفنانين عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي زوجة الفنان خالد زكي من بينهم: نبيلة عبيد، شريف خير الله.