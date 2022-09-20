فن ومشاهير

رانيا يوسف تشارك في بطولة المسرحية الاستعراضية الغنائية "قمر الغجر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلنت الفنانة مشاركتها في المسرحية الاستعراضية الغنائية "قمر الغجر"، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" لصفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة رانيا يوسف: "استنوني في المسرحية الاستعراضية الغنائية قمر الغجر، عن مسرحية قمر بنت الغجر، للكاتب محمود مكي".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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