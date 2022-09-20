ميرفت أمين ودنيا سمير غانم في عزاء زوجة الفنان خالد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأ منذ قليل عزاء زوجة الفنان خالد زكي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرصت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين على تقديم واجب العزاء بصحبة الفنانة دنيا سمير غانم.

ورحلت السيدة "زيزي" زوجة الفنان خالد زكي عن عالمنا صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات.

وشيع جثمان الراحلة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وحضر الجنازة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، والإعلامي عمرو الليثي، والفنان شريف خير الله.

ونعى عدد من الفنانين عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي زوجة الفنان خالد زكي من بينهم: نبيلة عبيد، شريف خير الله.