أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة للغاية، وذلك أثناء استضافته عبر برنامج "عرب وود".

وقال أشرف زكي: "والله نفسي مروجوا الشائعات ياخدوا أجازة شوية، ويسيبونا في حالنا شوية، والأستاذ عادل إمام بصحة جيدة وكل حاجة زي الفل، ولو في حاجة محدش هيخفي حاجة، بس بنقولهم أرجوكم إهدوا شوية وخدوا أجازة".

وتابع: "لما بيكون في أي حاجة، عند أي فنان، أو أسرة الفنان، بنعلن أو هو بيكون عايز يعلن، وده موضوع شخصي جدا".

وكان المنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، قال إن الزعيم بصحة جيدة ولا صحة لما نُشر عن إصابته بمرض الزهايمر.

وأضاف إمام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، مساء السبت: "أنا لسه سايب عادل من نص ساعة بعد ما قعدت معاه 3 ساعات، اتكلمنا في حاجات كتير وضحكنا.. القعدة مع الزعيم لا تخلو من الضحك".

وتابع: "عادل قالي إنت ليه يا عصام بترد عليهم.. قلت له لازم أرد لأنهم بيقولوا إنك مصاب بالزهايمر.. فقالي ما هما موتوني قبل كده 5 ولا 6 مرات، فهنرد نقول إيه".

وانتهى المنتج عصام إمام، قائلًا: "جالي مكالمات من دول أوروبية بيطمنوا على الزعيم، وأنا بقول لكل الناس، الزعيم تمام وزي الفل".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع النجوم: دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.