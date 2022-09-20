"كان نازل فرح أخته".. كريم الحسيني ينعى صديقه بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن الفنان كريم الحسيني وفاة أحد أصدقائه ويدعى نور، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب كريم الحسيني: "اه يا وجع القلب، مع السلامة يا نور يا حبيبي، 28 سنة وكان نازل يحضر فرح أخته جاله سكتة قلبية فجأة مات، كان بيحلم وملحقش، كان نفسه يبقى ممثل وكان بيسعى، ارتاح يا حبيبي".

وتابع: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويتجاوز عن سيئاتك، اللهم اجعل قبره نور، اللهم أنس وحدته في قبره، اللهم أنزل على أهله السكينة والصبر والسلوان، اللهم أكفينا شر موت الغفلة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم توفانا وانت راض عنا، نسألكم الفاتحة والدعاء له".

يذكر أن الفنان كريم الحسيني يشارك في بطولة مسرحية "خطة كيوبيد".

"خطة كيوبيد" بطولة عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقي تامر عبد المجيد، مساعد مُخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، مُخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد.