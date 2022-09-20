"كنا في حفلة شريهان وشفنا الفنانين بيقطعوا في فروتها".. محسن محيي الدين يكشف أسباب اعتزاله الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان محسن محيي الدين أسباب تدينه وغيابه عن التمثيل، وارتداء زوجته الفنانة نسرين الحجاب، وذلك أثناء ظهوره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة "أون".

قال محسن محيي الدين: " نسرين، لما قالتلي هتحجب فرحت جدا قولتلها يلا، مسمعناش شيوخ خالص ومرحناش للشيخ الشعراوي في الأول خالص، محصلش، قبلها كنا في حفلة بتاعة شيريهان، كانت لسه متجوزة علاء الفاسي وعاملة عيد ميلادها، وكان كل الفنانين موجودين، والحفلة كبيرة، بس استوقفنا حاجة، كل الناس اللي معزومة عند شريهان كانت عمالة تنتف في فروة شريهان".

وأضاف: "نسرين بصتلي وقالتي قد كده المسألة، هي عزماهم وعاملة حفلة حب، وبيعملوا كده، إحنا شبه الناس دي؟، قولتلها لأ، وقمنا ماشين، قالتلي بص أنا مش عايزة الزيف ده، وقالتلي أنا هتحجب قولتلها ياريت، وسبحان الله أخدنا القرار وقعدنا، وكمشهورة أول ما تقولي لأ، أنا هقف، بيجري عليكي الفرق كلها، وكل الفرق حاولوا، بتوع البراهنية والشاذلية وبتوع الصوفية وبتوع الإخوان، كل الاتجاهات الدينية، لإن مفيش حد فيهم قالنا حاجة، إحنا اللي خدنا القرار".

وتابع: " وقفلنا الباب، لإن أحنا عارفين إن فيه حديث، إن كل ما يكون فيه فرق كل ما الدين ضاع، لإن الموضوع، إن الفرق بتاخد جزء من المنهج وبتعمله منهج، فبتفرط في الباقي كله، وبدأنا نقرأ بنفسنا، ونقعد نقرأ ونفهم ونعرف، ومكانش في مساعدة، قعدنا نقرأ في الفقة وفي بقية الحاجات".

من ناحية، أخرى شارك الفنان محسن محيي الدين في مسلسل "ملف سري"، الذي عُرض رمضان الماضي 2022، بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.