شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر وزوجته وجمال سليمان فى عزاء زوجة خالد زكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من الفنان هاني شاكر وزوجته وجمال سليمان وأشرف زكي وسامح الصريطي وإدوارد وغادة إبراهيم، على تقديم واجب العزاء في زوجة الفنان خالد زكي، المقام داخل مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ووصل منذ قليل إلى مسجد الشرطة كل من الفنانة ميرفت أمين ودنيا سمير غانم لتقديم واجب العزاء في زوجة الفنان خالد زكي، التى رحلت عن عالمنا أول أمس، وتم تشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وتوافد قبل قليل كل من الفنانة ماجدة زكي وأحمد بدير وفتوح أحمد ومحمد محمود ومحمد الصاوي على مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد لتقديم واجب العزاء في زوجة الفنان خالد زكي التي وافتها المنية أول امس.

وبدأ عزاء زوجة الفنان خالد زكى بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر، وحرص على أول الحضور كل من الفنانة بوسي ونرمين الفقي وإيهاب فهمي.

وتوفيت زوجة الفنان خالد زكى الأحد الماضى في أحد المسشتفيات، وشيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالغفير بصلاح سالم.