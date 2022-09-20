شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى آلكوك وفابيان فرانكل عبر تيك توك من كواليس HOTD.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية ميلى آلكوك، صاحبة شخصية رينيرا تارجيريان فى مسلسل House of the Dragon، الذى يعرض حاليا عبر منصة HBO الأمريكية، مع النجم فابيان فرانكل، صاحب شخصية السير كريستون كول من نفس العمل الدرامى، فى مقطع فيديو ساخر عبر تطبيق تيك توك، وهما يقلدان إحدى الرقصات من وراء كواليس المسلسل.

مسلسل House Of The Dragon بدأ طرحه يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر فى بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار فى المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon فى عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبى كامبل، إميلى كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.