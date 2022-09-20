شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين ودنيا سمير غانم تصلان عزاء زوجة خالد زكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد كل من الفنانة ميرفت أمين ودنيا سمير غانم لتقديم واجب العزاء فى زوجة الفنان خالد زكى التى رحلت عن عالمنا أمس الأول، وتم تشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكان قد توافد كل من الفنانة ماجدة زكى وأحمد بدير وفتوح أحمد ومحمد محمود ومحمد الصاوى على مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد لتقديم واجب العزاء فى زوجة الفنان خالد زكى التى وافتها المنية أمس الأول.

وبدأ منذ قليل عزاء زوجة الفنان خالد زكى بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر، وحرص على أول الحضور كل من الفنانة بوسى ونرمين الفقى وإيهاب فهمى.

وكانت قد توفت زوجته الأحد الماضى فى إحدى المسشتفيات، وشيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالغفير بصلاح سالم.







