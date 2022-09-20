شكرا لقرائتكم خبر عن قفشات المعلق الرياضي عادل إمام: حسين فهمي فرحان بالشراب وخايف على يسرا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقب الزعيم لم يحصل عليه النجم الكبير عادل إمام من فراغ، بل ناله بعد سنين كفاح وتعب وسهر وشغل واجتهاد وابتكار شخصيات في أعماله الفنية، تعلق بها الجميع في الوطن العربي بأكمله، كما قدم الزعيم عادل إمام كل الشخصيات التى دخلت قلب جمهوره في ثانية، وتعلق بأفيهاته وقفشاته.

كما أن خفه دمه ظهرت أثناء تعليقه على مباراة كرة قدم لمجموعة كبيرة من أصدقائه ونجوم الفن في الثمانينيات.

وظهر في الفيديو عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا، ليلى علوى، لبلبة، حسين فهمى، المخرج عبد العزيز، مدير التصوير سعيد الشيمى، المذيع أحمد سمير، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين المذيع إمام عمر وعدد آخر من الفنانين والعاملين بالوسط الفني.

وقال الزعيم: "يسرا الكرة جات فيها و طبعا عارفين أن يسرا لسه جايه من المجاعة و خايف عليها من الكرة اللى جات فيها وجايز على بليل منلقيش حاجة اسمها يسرا، حسن علم الدين مش بيفهم في الكورة و جاب جول، لبلبة عماله تروح وتيجى وملمستش ولا كورة، والكورة في رجل حسين فهمى وهو فرحان بالشراب الأحمر اللي لتبسه وأنا شايف أن الماتش حلو، وإدارة الفندق تعترض على لعب الكرة واحنا مطنشين، وأحب انبهم المسئولين أن في لعيبة على مستوى عالى جدا".