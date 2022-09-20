شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر ومحمود الليثى يسجلان حلقة مع أمير كرارة فى برنامج "سهرانين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمود الليثى والفنانة ايتن عامر من تسجيل حلقة جديدة مع النجم أمير كرارة من برنامج" سهرانين" في موسمه الجديد الذى يتم تصويره فى أحد استوديوهات شبرامنت ومن المقرر أن يذاع البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وشهد برنامج سهرانين فى مواسمه السابقة استضافة عدد كبير من النجوم، على رأسهم أصالة، وصابر الرباعى، وراغب علامة، وحكيم، وفريق واما، ونجوم مسرح مصر، ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وأبو، وأنغام ، وعبد الباسط حمودة، ويسران ومحمد الشرنوبى، بالإضافة لعدد كبير من النجوم والمطربين.

يذكرأن الموسم الجديد من برنامج سهرانين يشهد عددًا كبيرًا من المفاجآت على مستوى الضيوف والديكوارات حيث تعتمد على عنصر الإبهار فى التصوير بشكل مميزورائع للجمهور، وطريقة جلوس الجمهور وتفاعله مع الضيوف، بجانب مسرح كبير يضم عددًا من شاشات العرض التى سيعرض من خلالها الصور والفيديوهات للنجوم، بجانب شكل مميز للفرق الموسيقية، وحرصت إدارة البرنامج على وجود نجوم من كل أنحاء الوطن العربى، حيث سيشهد البرنامج تواجد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، ودينا الشربينى، منى زكى، هيفاء وهبى، وعدد كبير من النجوم.