شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري عميلة سرية في فيلم "فضل ونعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة هند صبري للعب الأدوار الكوميدية في السينما من خلال فيلم " فضل ونعمة"، وتلعب فيه دور نعمة العميلة السرية هي وزوجها فضل والذي يلعبه النجم ماجد الكدواني.

الفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 5 أكتوبر المقبل، وهو من إخراج رامى إمام، وإنتاج سينرجى فيلمز وتى فيجن.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في اطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

هند صبرى يعرض لها حالياً فيلم "كيرة والجن" الذى حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 114 مليون جنيه حتى والفيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.