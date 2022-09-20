شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الرسمي لفيلم hellraiser قبل عرضه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المنصة الأمريكية HULU، التريلر الرسمي لفيلمها الجديد hellraiser المقرر طرحه في 7 أكتوبر المقبل، والذى سيضم كلاً من النجمة جيمي كلايتون وبراندون فيلن وجوران فيزنجيش.

وكشفت Hulu منذ أيام عن أول فيديو ترويجى للموسم الثالث من مسلسلRamy بعد نحو عامين من طرح الموسم الثانى من العمل، وظهر فى الفيديو الترويجى الذى وصلت مدته إلى دقيقتين و15 ثانية، أبرز أبطال العمل، أهمهم بطل المسلسل والمؤلف رامى يوسف، ومن المقرر أن تطرح أولى حلقات المسلسل في 30 سبتمبر الجارى.

الموسم الثانى من المسلسل الكوميدى Ramy، عرض فى 29 مايو من عام 2020، وكان قد فاز يوسف بـ جائزة الـ Golden Globes كأفضل ممثل من مسلسل كوميدى أو موسيقى، من نفس العام.

الموسم الثانى من مسلسل Ramy ضم 10 حلقات، عرضت متتالية على الشبكة، ويقوم ببطولته رامى يوسف، محمد عامر، هيام عباس، ديف مرهج، ليث نقلى، مى كالاموى، ستيف واى، مولى جوردون، كارولين باسو، روزالين الباى، بورنا جاجاناثان، وغيرهم.