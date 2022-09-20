” مشروع خطوبة ” .. نور إيهاب تعلن ارتباطها بشاب من الوسط الفني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - كشفت الممثلة المصرية الشابة ” نور إيهاب ” خلال استضافتها ببرنامج (السفيرة عزيزة) عن ارتباطها بشاب من داخل الوسط الفني ومن المقرر احتفالهما قريبا بخطبتهما .

ورفضت نور إيهاب الكشف عن هوية هذا الشاب أو أية تفاصيل حول علاقتهما مشيرة إلى أنها سوف تتحدث عن كل التفاصيل بعد إتمام الخطبة .

وعن مواصفاته وما أحبته بشخصيته قالت : ” حد حنين جدا وبيفهم في الشغلانة اللي أنا بشتغلها عشان مش أي حد بيتقبل بسهولة الظروف بتاعة الممثلة ” .