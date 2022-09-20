تصريح مثير للجدل للفنانة نورهان عن خالد الصاوي : ” دوره في فيلم عمارة يعقوبيان في ميزان حسناته “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - أشادت الفنانة ” نورهان ” بتجسيد الفنان ” خالد الصاوي ” لشخصية (حاتم رشيد) في فيلم عمارة يعقوبيان والتي ظهر بها كشخص مثلي الجنس معتبرة تقديمه لهذا الدور يحسب في ميزان حسناته .

فأشارت نورهان خلال استضافتها ببرنامج (البخت) المذاع على قناة الشمس إلى أن تقديم دور عن شخص مثلي الجنس في هذه الفترة كتن شيئا غريبا ومستهجنا ويتطلب شخص جرئ للقيام به .

وأضافت أنه في الوقت الحالي أصبح موضوع المثلية الجنسية وباءا ومحل نقاش في كل منزل .. وأن كل كل طفل ومراهق وشاب يتعرض لهذا الأمر ويشاهده خاصة مع تزايد الحملات التي تسعى إلى تعميم المثلية والتعامل معها كشئ عادي .

وتابعت : ” أنا شايفة إن الشخصية اللي قدمها الفنان الكبير، العظيم خالد الصاوي أولا هو لعب الدور كويس جدا .. ثانيا هل الدور كان متوظف دراميا زي ما بنشوف في مسلسلات نتفليكس اللي هو لازم الناس تتقبلها في المجتمع ويبقى واحد مننا ” .

وقالت : ” ولا هو الدور ده مدان واتعمل في السياق الدرامي اللي هو ما يسمى بالعدالة الشعرية، إن اللي بيغضب ربنا بتكون نهايته كده .. أنا شايفة بالعكس دور زي ده يتحسبله في ميزان حسناته إنه بيوعي الناس ” .

وأكملت نورهان : ” لما حد يؤديه بجدارة هيحصل الهدف الرئيسي من الدراما .. تعريف ارسطو للدراما إن احنا بنقدمها للناس على إنها حاجة تثير التعاطف مع الشخصيات الكويسة، وتثير الخوف من المصير السئ للشخصيات السيئة ” .