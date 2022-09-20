بأجرأ إطلالة.. ناهد السباعي تتألق في جلسة تصوير جديدة بـ «المايوه» على حمام السباحة – شاهد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - النجمات في فصل الصيف دائمًا ما يثيرن الجدل بإطلالاتهن الجريئة، خاصةً على شاطئ البحر. وهذا الموسم ظهرت الكثير من الفنانات بـ”مايوهات” مختلفة لاقت ردود فعل كبيرة من قِبل متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين هؤلاء النجمات، الفنانة الشابة ناهد السباعي التي خضعت لجلسة تصوير جديدة بالمايوه، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

وظهرت ناهد السباعي، في الصور وهي مرتدية مايوه أبيض مزين بنقوش خضراء، وارتدت غطاء رأس أخضر، وزينت أذنيها بأقراط يتدلى منها ورود، وكانت الجلسة على حمام السباحة وبإحدى القرى السياحية.

ونالت إطلالة ناهد السباعي إعجاب متابعيها وجمهورها، حيث علّق أحدهم: “قلبي”، وأضاف آخر تعليقا: “جمالك مش طبيعي يا ناهد هي الطبيعة نفسها”.

ناهد السباعي تهاجم محمد رمضان:

من ناحية أخرى، ردت الفنانة ناهد السباعى حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، على مقارنة الفنان محمد رمضان بجدها الراحل، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور «إنستجرام».

وكتبت السباعى: «لو متعرفش مين فريد شوقى مش لازم ترجع لكتب التاريخ، اسأل جوجل، أفلام الجريمة زمان غيرت سلوك بشر للأحسن وقوانين بلد للأرحم، وحش الشاشة ملك الترسو، الأسطى حسن، حميدو».

كان محمد رمضان قد قارن نفسه بفريد شوقى، وقال في لقاء تلفزيوني ببرنامج «بيت العيلة» على شاشة «قناة النهار»: أول عمل لفريد شوقى كان حميدو، وكان تاجر مواد مخدرة، وكان بيقوم بعمل الفاحشة مع فنانة خلال الدور وبعد حملها قتلها، فيلم حميدو أصعب من فيلم عبده موتة، فهناك نجوم كبار قدموا أشياء أصعب من عبده موتة».

وجاءت رسالة الفنان ناهد السباعى، بعد رسالة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، اليوم، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع «إنستجرام»: «منتهى الجرأة من محمد رمضان التصدى للمقارنة بين فيلم حميدو، الذي ما زال في ذهن الجماهير على الرغم من مرور 70 عامًا، وبين عبده موتة الذي ينتهى في ذهن الجمهور بمجرد عرضه».

وأضافت: «سأترك المقارنة للسادة النقاد والجمهور، أنصحك يا رمضان لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدى الفنان العظيم التي خدمت المجتمع وغيرت القوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق والذوق وأدت إلى جراءة القتل في الشوارع».

أحدث أعمال ناهد السباعي:

يُذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل “منورة بأهلها“، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

بينما أخر أعمالها السينمائية “فيلم ماكو“، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.

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