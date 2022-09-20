هذا الطفل في الصورة أصبح الآن أشهر كاتب وسيناريست مصري والأكثر اثارة للجدل.. ركز في ملامحه جيدًا وإختبر ذاكرتك

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - نشرت صفحة فنّية على إحدى منصّات التواصل الاجتماعي، صورة لفنان لسيناريست شهير جدًا وهو طفل يكاد يبلغ من العمر عقده الأول على الأكثر بجانب والدته، وقالت أنه فنان مؤلف معروف جدا دائمًا ما يثير الجدل بأعماله وآراءه وحياتة الشخصية.

ونالت الصورة عددًا كبيرًا من الإعجابات والتعليقات، وتفاعل معها المتابعون وروّاد مواقع التواصل الإجتماعي،في محاولة لمعرفة من هو هذا الفنان في تلك المرحلة العمرية المبكرة.

أنه الكاتب والمؤلف والسيناريست تامر حبيب، الذي يعتبر أحد أهم كُتّاب السيناريو في مصر والعالم العربي، وله العديد من الأعمال الفنية الناجحة في السينما والتليفزيون، والتي ناقش بعضها قضايا هامة وشائكة.

تامر حبيب، هو مؤلف مصري من مواليد عام 1963م، قد تخرج من معهد السينما المصري، والتحق تامر حبيب في أكاديمية الفنون، حيث عمل بعدها في عام 2003م، في مجال التأليف فقد كان صاحب تأليف فيلم سهر الليالي، وساهم بتقديم العديد من الأفلام، ومن أبرز هذه الأفلام فيلم تيمور وشفيقة، والكثير من الأفلام، كما شارك في تأليف العديد من المسلسلات

أبرز أعمال تامر حبيب الفنية

قدم تامر حبيب، الكثير من الأعمال الفنية التي ساهم في تأليفها، حيث تلقى دراسته في هذا المجال، حيث اتسمت أعمال الكاتب تامر حبيب بالجرأة، وقد تعرضت هذه الأعمال الخاصة بتأليف الكاتب تامر حبيب لانتقادات شديدة رغم واقعيتها، ومن أبرز هذه الانتقادات التي كانت خاصة في مسلسل حتى لا تطفئ الشمس وهو من تأليف تامر حبيب، فقد اعتبره الكثيرين لا يناسب عادات المجتمع وتقاليده خاصة المجتمع المصري.

وما بين أعمال تامر حبيب التليفزيونية وأخرى أعمال سينمائية، فيلم سهر الليالي عام 2003، وتأليفه فيلم واحد صحيح، وفيلم شربات لوز، وفيلم حب البنات، وفيلم تيمور وشفيقة، وله مجموعة من أنجح المسلسلات التلفزيونية والتي أبرزها: مسلسل طريقي، ومسلسل لعبة النسيان، ومسلسل حلاوة الدنيا.

زواج تامر حبيب

ويتساءل الكثيرين على من هي زوجة تامر حبيب؟ ولكن يبدو أن حبيب لا يرغب بمشاركة العامة عن حياته الشخصية، وصرح بهذا في أثناء أحد اللقاءات الإعلامية، حيث يعتبر أن شهرته في الوسط الفني، لا يفرض عليه إظهار عائلته وجعل حياته الشخصية في محط أنظار الجمهور، فهو يؤيد أن يعيش ضمن حياة هادئة مع عائليته.

دور أمه الكبير في حياته الفنّية:

وكان السيناريست الشهير تحدث كثير عنها قبل وفاتها، فـ من هي أم تامر حبيب؟ التي يكن لها كل الحب وحزن كثيرًا على فقدانها،

وأم تامر حبيب هي أخصائية اجتماعية في إحدى الجامعات وهي من شجعته على خوض غمار الكتابة والتأليف، حيث كانت تزورها الطالبات في منزلها لتروي لها عن المشكلات التي تواجههن في حضوره، وهو ما كون شخصيته ونمى فيه حس الكتابة.

تامر حبيب: تقبيلي للفنانات في المناسبات طبيعي

ورد السيناريست تامر حبيب على الانتقادات التي وجهت له خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفاته من تقبيل الفنانات والرقص وارتدائه حلق.

وقال تامر حبيب، خلال حلوله ضيفا في برنامج “بودكاست بالبجامة” مع الإعلامي شريف نور الدين: “أنا لم أسلم من الانتقادات لتقبيلي الفنانات، حتى في عزاء والدتي وقالوا دول بيبوسوا بعض ويجهرون بالمعصية، معصية إيه، لما حد يواسي صديقه ويبوسه أو يحضنه تبقى معصية؟.

وتابع تامر حبيب: “أحب أقولهم أن ده دار مناسبات مش مسجد، وبعدين بتجيبوا ليه الستات بس وهما بيبوسوني، ما فيه رجالة، كمان وخالاتي وعماتي كانوا بيبوسوني.. دي لعنة السوشيال ميديا”..

وأضاف السيناريست المصري المثير للجدل خلال حديثه: “أيريد أن اشعر بحريتي سواء في تصرفاتي أو ما ارتديه”.

وعن الفيديو المنتشر له وهو يرقص على ظهر مركب مؤخرًا قال تامر حبيب: “السوشيال ميديا أصبحت لعنة، كنت أحضر عيد ميلاد لصديقتي على مركب في دبي فمن الطبيعي أن أرتدي المايوه، ولما بنزل صورة وأنا على البحر بتعرض للانتقادات، هما عايزين نلبس طرابيش مثلًا، ما طبيعي نلبس مايوهات.. أيوة أنا لابس حلق إيه المشكلة؟ لأني عايز أكون نفسي”.

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