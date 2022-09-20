شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير جديد يكشف معلومات شائكة حول معتقدات الممثل الشاب عزرا ميلر..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد يحقق في الاعتقالات والمسائل القانونية التي تعرض لها عزرا ميلر مؤخرًا أن الممثل يعتقد أنه كان "المسيح" و "جند" الشباب في دائرته، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

جاء التقرير الذي نشرته مجلة فانيتي فير في 18 سبتمبر الجارى، بعد أن اعتذر ميلر عن "سلوكه السابق" في أغسطس، وكان قد كشف الممثل عن بدء علاج "مشاكله العقلية المعقدة"، وأنه "ملتزم بالقيام بالعمل اللازم للعودة إلى مرحلة صحية وآمنة ومثمرة في حياتي".



عزرا ميلر

أما بالنسبة للتقرير، تحدث الصحفيون جولي ميلر وأنتوني بريزنيكان وسافانا والش إلى أكثر من عشرة أشخاص منتسبين حاليًا وسابقًا إلى ميلر، وأشار التقرير إلى أن معظم الذين تمت مقابلتهم وصفوا سلسلة حوادث ميلر المثيرة للجدل بأنها بسبب مشاكل الصحة العقلية التي اعترف بها الممثل، إلى جانب المخدرات والادعاءات الغريبة التي كان يعترف بها ميلر .

وكن قد كسرالممثل الشاب عزرا ميلر صمته وذلك بعد مجموعة من القضايا التي وجهت له في الفترة الماضية، وقررتقديم الإعتذارعن تصرفاته التي قام بها الفترة الماضية، مؤكدا أنه يسعى للحصول على علاج نفسى مناسب لحالته، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theguardian ".

وصرح ميلر قائلا: "بعد أن مررت مؤخرًا بـ أزمة شديدة، أدرك الآن أنني أعاني من مشكلات صحية عقلية معقدة وبدأت العلاج، وأريد أن أعتذر للجميع لأنني أزعجت من سلوكي السابق، وأنا ملتزم بالقيام بالعمل اللازم للعودة إلى مرحلة صحية آمنة ومثمرة في حياتي".

وذلك بعد أن اتهم ممثل " The Flash" عزرا ميلر بسرقة زجاجات كحول من أحد المنازل في مايو الماضى من منزل في فيرمونت بينما كان أصحابه خارجه، وذلك وفقًا لسلطة إنفاذ القانون بالولاية.