شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر الأغانى بصوت عادل إمام.. منها أنا الزعيم وقال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - امتلك الزعيم عادل أمام ايقونة الكوميديا في الوطن العربى حضورا خاصا بأغانيه في أعماله الفنية، خصوصا التي قدمها على المسرح، إذ وظف هذه الأغاني لخدمة الدراما والكوميديا التي يقدمها في العمل الفني.

"الخليج 365 " يرصد بالفيديو أبرز الأغانى التي قدمها عادل إمام سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما أو المسرح.

البداية كانت عام 1969 أثناء مشاركته في مسلسل "الفنان والهندسة"، تأليف على سالم بطولة فاطمة مظهر، أشرف عبدالغفورجمال إسماعيل، مديحة حمدي، المرسي أبو العباس وقام الزعيم بتقديم تتر المقدمة، والنهاية، وكانت من أشعار سيد حجاب، وألحان حسن نشأت



فيبليم حنفى الابهة فيبليم حنفى الابهة

كما غنى الزعيم عادل إمام أغنية "قالك إيه" في أحد مشاهد فيلم " حنفى الابهة" الذى قدمه عام 1990 إخراج محمد عبد العزيز تأليف بسيونى عثمان وبطولة فاروق الفيشاوى وهدى رمزى ومصطفى متولى

فيلم مرجان احمد مرجان

وفي عام 2007 قدم الزعيم فيلم "مرجان أحمد مرجان" تأليف يوسف معاطي وإخراج علي إدريس بطولة ميرفت أمين، شريف سلامة، بسمة أحمد، أحمد السعدني، عمرو عبد العزيز، أحمد مكي، وفى احد مشاهده غنى أغنية "مرجان أحمد مرجان"

الواد سيد الشغال

وعام 1985 قدم الزعيم عادل إمام مسرحيته الشهيرة "الواد سيد الشغال" اخراج حسين كمال تأليف سمير عبد العظيم بطولة عمر الحريرى ومصطفى متولى وسوسن بدر، وقد فيها أغنية بعنوان "حتى أنت يا زينهم".

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مسرحية الواد سيد الشغال

عام 1993عرض الفنان عادل إمام مسرحية "الزعيم" اخراج شريف عرفة وتأليف فاروق صبرى ، بطولة أحمد راتب ورجاء الجداوى ومصطفى متولى وغنى فيها اغنية بعنوان "أنا الزعيم"،.

وشارك عادل إمام زملائه في مسرحية "مدرسة المشاغبين" غناء "أهلا وسهلا" من ألحان سيد مكاوي، وأيضا شارك في أغنية النهاية للمسرحية، مع سعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي وهادي الجيار وحسن مصطفى وسهير البابلي.