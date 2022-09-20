شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: حملة "أخلاقنا الجميلة "مبادرة جيدة وأغلب أعمالى ترسخ لنفس الفكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثني النجم الكبير محمد صبحي علي مبادرة " أخلاقنا الجميلة " التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤكدا علي أهميتها قائلا : الخطوة الأولي في اتجاه التنمية المستدامة لابد أن تكون في الإنسان لأن الاستثمار في البشر هو المكسب الحقيقي وهو الامل الوحيد نحو الرقي والتحضر، وأغلب أعمالي تسير في هذا الاتجاه وتؤكد وترسخ للأخلاق الجميلة.

وأوضح أنه حاليا يجهز لعمل مسرحي بعنوان " عيلة ..اتعملها .. بلوك " يناقش من خلاله " أين ذهبت الأخلاق والقيم والسلوكيات الجميلة من حياتنا عبر حقب زمنية مختلفة من تاريخ مصر ، وسوف تعرض تلك المسرحية علي إحدي قنوات الشركة المتحدة بناء علي بروتكول التعاون الذي تم منذ فترة قصيرة ، كما أن برنامج " مفيش مشكلة خالص " كان يتناول الأخلاق والسلوكيات في مجتمعنا بشكل درامي وبرامجي ، ويقوم حاليا الفنان محمد صبحي بتصوير حلقات جديدة منه في موسم جديد لعرضها قريبا ، وأيضا سوف يقدم جزءا تاسعا من مسلسل " يوميات ونيس "، والمسلسل كما هو معروف كان تربويا أخلاقيا موجه للآباء والأمهات والأبناء في آن واحد .

وأشار صبحي : الفن الراقي هو السبيل الوحيد لإصلاح سلوك وذوق وأخلاقيات المواطن ، فالفن هدفه الرئيسي هو أن يقدم رسائل مهمة موجودة في الواقع، والحالات السلبية التي تكون في المجتمع ما هي إلا حالات استثنائية لا تصلح لأن تقدم فى عمل فنى وإلا سيكون جريمة إنسانية وفنية ، فالفن مسئولية ولا يصح أن ننهل من الواقع الشيء السلبى ونقدمه على أنه قاعدة، ولا يصلح أن نأخذ من الواقع جميع العوامل السلبية فقط لأنها هنا استثناء وليست القاعدة، فهناك متعة بصرية وسمعية وذهنية لدى المشاهد يريدها من الفن لتهذب أخلاقه .

وأشارأيضا : نحن قادمون علي مرحلة لن يستخدم فيها العالم الرصاص والقنابل والحروب الدامية وانما يستخدم فيها ما يشوه عقول أبنائنا ويفسد أخلاقهم وقيمهم وثوابتهم الدينية لأنه من أراد أن يهدم دولة يهدم قيمها ومبادئها واخلاقها ، والمُعلم الذى فقد العلم والأخلاق يستنسخ منه ألاف الأطفال مثله فيدمر المستقبل، وأيضاً الفنان المبتذل يستنسخ منه ألاف الأطفال على شاكلته .