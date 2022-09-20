شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تشيد بـ "أخلاقنا الجميلة": مبادرة رائعة للعودة إلى أخلاق الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة إلهام شاهين بمبادرة "أخلاقنا الجميلة" التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

وقالت إلهام شاهين لـ ”الخليج 365”: المبادرة رائعة، لأن الموضوع مهم، فنحن نحتاج بالفعل لعودة أخلاقنا الجميلة، والابتعاد عن التنمر والانتقاد الذي لا داعي له، مشيرة أن مبادرة "أخلاقنا الجميلة" مهمة لإعادة أخلاق المجتمع المصري، فيجب على الجميع العودة لأخلاق أهالينا وأجدادنا وكيفية تعاملهم مع المواقف المختلفة.

وتابعت أنها خطوة جديرة بالاحترام في ظل أحداث العنف والخناقات التي أصبح يشهدها الشارع المصري في ذلك الوقت، قائلة: "احنا محتاجين نرجع أخلاقنا الجميلة، ونرجع الاحترام المتبادل بين الولد والبنت، واحترامنا للأكبر سنًا، وتقليل العنف المنتشر، لأنه من وقت ظهور السوشيال ميديا والتطاول على الآخرين والتنمر ضدهم والأراء المتطرفة في ازدياد".

وكانت قد أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.