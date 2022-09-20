شكرا لقرائتكم خبر عن مروة الأطرش: أتمنى التمثيل أمام عادل إمام ومنى زكى.. ومصر انطلاقة أى فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة السورية مروة الأطرش ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر وتحدثت عن عائلتها الفنية التي منها المطربة اسمهان والفنان الراحل فريد الأطرش ابن عم والدها المخرج والفنان ممدوح الأطرش .

وقالت أنها جاءت للقاهرة منذ وقت قصير كضيفة لحضور فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وقالت : سعيدة بوجودي في مصر ومقابلة القامات الفنية من خلال المهرجان الذي يجمع النجوم من كل اتجاه ويخلق روح جميلة وتعارف فني مفيد .



مروة الاطرش وجمال عبد الناصر

وقالت أيضا أن والدها المخرج ممدوح الأطرش هو مؤسس المسرح الاستعراضي في سوريا مضيفة أنه تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر، فمصرهي انطلاقة أي فنان عربي وأنها ترغب وتتمني التمثيل أمام النجم الكبير عادل إمام فهو فنان قدوة وتربينا على أفلامه وأعماله المتنوعة في المسرح والتليفزيون .

أما من جيل الشباب فقالت مروة أتمني التمثيل مع الفنانين مني زكي ومنة شلبي وكل نجوم مصر الكبار .