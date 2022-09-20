شكرا لقرائتكم خبر عن غيرت حياتى.. تفاصيل مكالمة عادل إمام لماجد الكدوانى في بداية مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "كلامه فرق في نفسيتي" بهذه الكلمات سرد الفنان ماجد الكدواني تفاصيل المكالمة التي جاءته من الزعيم عادل إمام بعد تعثر نزول فيلمه "جاي في السريع" ومعاناته في ذلك الوقت من أزمة نفسية، والتي أشار أنها كانت سببا حقيقيا في تغير حياته.

وقال ماجد الكدواني خلال حلوله ضيفًا على برنامج "سهرانين" إنه كان يعاني من مشاكل نفسية بعد وفاة والدته ثم تعثر نزول فيلمه "جاي في السريع"، موضحًا: "الفيلم جالي بعد تعب ماما ووفاتها وكان في وقت صعب من حياتي، وبعدين الفيلم نفسه واجه مشاكل ومنزلش، فكنت في حالة نفسية صعبة".

وتابع: "وكنت موجود لوحدي في البيت وقاعد مكتئب على سريري، جاتني مكالمة من الزعيم عادل إمام غيرت حياتي كلها وادتني درس كبير مش هنساه، ولقيته بيقولي أنا عايزك تركز في التمثيل وبس وسيب السوق يحطك في المكان اللي هو عايزك فيه، وبلاش تكتئب ولا تركز في دعاية ولا سينمات المهم تمثيلك، أنا قبل مدرسة المشاغبين كنا بنعرض في قاعات فاضية".

وأضاف "الكدواني": "ولما سألته جبت نمرتي منين قالي من صديقك ضياء عبد الخالق، وكمان قالي اوعى تكون قاعد تبص على السقف ومكتئب، أنا بحبك، وحاسس بيك، وحاسس بالمشاعر اللي بتيجي لأي ممثل خصوصا مع الصعوبات اللي بتواجه الأفلام، وبعدها روحت شكرته في المسرح لأن المكالمة دي فرقت معايا وفي طاقتي وفي نفسيتي".