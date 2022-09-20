شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض تستقبل النسخة الجديدة من فيلم avatar غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائى النسخة الجديدة من فيلم avatar، غدا 21 سبتمبر الجارى، أما الجزء الجديد من المقرر طرحه في شهر ديسمبر المقبل

حقق Avatar نجاحًا كبيرًا مع الجماهير، واحتفظ بالرقم القياسي الذى تجاوز 2.85 مليار دولار، وAvatar هو الفيلم الوحيد الذى أنتج قبل عام 2010 فى قائمة أفضل 10 أفلام مع أعلى نسبة مشاهدة في شباك التذاكر.

وكان الحساب الرسمى للجزء الثانى من فيلم Avatar كشف على موقع يوتيوب، عن فيديو ترويجى جديد لـ العمل المنتظر، وسيطرح تحت اسم Avatar: The Way of Water، وصلت مدة الفيديو إلى دقيقة و38 ثانية، واحتوى على لقطات متنوعة ومشوقة للفيلم الجديد، العمل من إنتاج شركة 20th Century.