شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تدعم مباردة "أخلاقنا الجميلة": نحتاج لتغيير العديد من العادات السائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت النجمة صابرين مبادرة "أخلاقنا الجميلة" التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها للتأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، مؤكدة على أننا نحتاج إلى تغيير العديد من العائدات السيئة التي أصبحت سائدة في مجتمعنا بالوقت الحالى.

وأشارت صابرين لـ"الخليج 365" أن الشباب يقومون بالعديد من التصرفات في الوقت الحالي لا تنتمى تماماً لمجتمعنا سواء في المصطلحات التي يتحدثون بها أو الألفاظ الخارجة التي انتشرت بين النشىء، إضافة إلى انتشار جرائم القتل والذبح في الشارع وكل هذا بعيد عن أخلاقنا أو عاداتنا التي تربينا عليها، ولذلك فإن مباردة "أخلاقنا جميلة" سيكون من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها والتخلص من العادات السيئنة التي انتشرت بين الشباب.

وتابعت صابرين أن فكرة عرض مشاهد من أفلام ومسلسلات قديمة تظهر العادات والتصرفات الحسنة وكذلك جمل من شأنها التأكيد على أهمية الأخلاق والتعامل بين الصغير والكبير، يؤكد على وعى الشركة المتحدة بأن القوى الناعمة هي أساس لمحاولة التغيير وإيصال المراد وإعادة العادات والقيم والأخلاق الحسنة مرة أخرى.

وكانت قد أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

ويعرض للنجمة صابرين حالياً مسلسل "أعمل إيه؟" على قناة DMC، وهو مكون من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.