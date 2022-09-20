شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ماجدة الرومى: تكفلنا بتأهيل الطريق بعد وفاة جورج الراسى عمل إنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عوض الرومى، شقيق النجمة ماجدة الرومى، تفاصيل تكفلها بتأهيل الطريق، الذى توفى عليه الفنان الشاب جورج الراسى يوم 27 أغسطس الشهر الماضى، بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام.

وقال عوض الرومى، في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" ده عمل انسانى بحت وعلشان الناس ما تموت وميروحش هدر كفاية اللى راحوا على الطريق وكفاية أن جورج راح هدر شاب لسه في أول عمره، خلى الطريق يكون منارة و مش هنستنى حد يصلح الطريق أخدنا المبادرة وماجدة تمنت وإحنا نفذنا".

ويوم 4 سبتمبر الشهر الحالي، زارت النجمة ماجدة الرومى، الفنانة نادين الراسى في منزلها وتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقها الفنان جورج الراسى، ومواساتها على فقدانه في حادث سير مروع.

ولقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا فى حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.