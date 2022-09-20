شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يشارك الجمهور احتفاله بعيد زواجه:جددت التعاقد مع زوجتى للموسم السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل نجم مسرح مصر محمد أسامة الشهير بـ"اوس اوس"، بعيد زواجه السادس، حيث نشر صور له برفقة زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق أوس أوس، على الصور بكلمات رومانسية عبر بها عن حبه لزوجته، حيث قال: "الحمد لله تم تجديد التعاقد مع زوجتى للموسم السادس ولمدة 100 موسم.. يارب مقابل 100 مليون حب ومودة واحترام، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا".



تغريدة اوس اوس على انستجرام

وتلقى أوس أوس، التهنئات من الجمهور وزملائه فى الوسط الفنى خاصة نجوم فى مسرح مصر، ومنهم كريم عفيفي ومصطفى بسيط وإسراء عبد الفتاح، من خلال تعليقاتهم على الصور، حيث علق كريم عفيفي بـ"كل سنة وانتو طيبين ربنا يسعدكم دايماً"، وقال له مصطفى بسيط، "ربنا يارب يخليكم لبعض ولأولادكم العسل و عقبال سنين كتير سوا"، فيما هنأتهم إسراء عبد الفتاح، بقولها: "يا حلوين يا قمر انتو الاتنين ربنا يحميكو ويخليكو لبعض".



اوس اوس وزوجته

وانتهى أوس أوس مؤخرًا من تصوير فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق

الفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزى (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذى يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.