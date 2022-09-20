شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تطلق فعاليات مهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء بعد غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثاروالدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء وذلك فى الثامنة مساء الخميس 22 سبتمبر بميناء رشيد الجديد .

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من نائبة محافظ البحيرة ، وزير السياحة والآثار ، ووزيرة الثقافة التى تعلن انطلاق الفعاليات ثم يتغنى الفنان مصطفى قمر بنخبة مختارة من أعماله الخاصة منها الليلة دوب ، السود عيونه ، منايا ، حياتي ، سكة العاشقين ، سلمولي ، لسه حبايب ، اصحاب ولا ، جت تصالحني ، من اول يوم عرفتك ، جلبية طوبي ، دباديبو اسكندراني وغيرها ، يسبقه حفلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز يضم مجموعة من المؤلفات العربية والغربية الشهيرة التى اعيد صياغتها منها البخيل وأنا ، فوجا ، حلو المكان ، ماريمبا فيوجن ، ياحلو صبح ، تيكو تيكو ، أكدب عليك ، محتار ، يابتاع النعناع ، مامبو ، حارة السقايين ، 3 دقات ، سهر الليالي وغيرها .



نسمة عبد العزيز نسمة عبد العزيز



وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة

يذكر أن مهرجان رشيد الاول للموسيقى والغناء تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الاوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحيرة وتقام فعالياته على مدار 3 ايام متصلة فى الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر فى ميناء رشيد الجديد وتضم 6 عروض متنوعة يحييها على التوالى كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته ، نجوم فرقة أوبرا القاهرة ، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب ، الفنان هشام عباس وفرقته .