شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجر تحية كاريوكا عن بطولة فيلم "لعبة الست".. الرقم مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الفنانة تحية كاريوكا علي أجر كبير جدا فى ذلك الوقت نظير بطولتها لفيلم " لعبة الست " أمام نجيب الريحاني وكان وقتها مفاجأة للجميع وهو 2500 جنيه ، وحقق ذلك الفيلم نجاحا كبيرا جدا وقت عرضه في السينمات،وكان فاتحة خير كبير علي الفنانة والنجمة تحية كاريوكا .

فيلم لعبة الست تدور أحداثه الفيلم في مدينة القاهرة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يلتقي حسن أبو طبق (نجيب الريحاني) بالفتاة لعبة (تحية كاريوكا)، وتتنامى بينهما مشاعر الحب في الوقت الذي يكافح فيه حسن للعثور على عمل، ولكن تتغير الأمور شيئًا فشيئًا حينما تتبادر أمام لعبة فرصة كبرى لتصير نجمة سينمائية.

فيلم " لعبة الست " تأليف بديع خيري ونجيب الريحاني وإخراج ولي الدين سامح وبطولة نجيب الريحاني وتحية كاريوكا وسليمان نجيب وعزيز عثمان وبشارة واكيم وحسن فايق وماري منيب وعبد الفتاح القصري وسعيد أبو بكر ومحمود لطفي وزكي صالح واسكندر منسي ورياض القصبجي وعبد الحميد بدوي ومحمد نبيه وعباس الدالي وجراسيا قاصين وإبراهيم عمارة .

يذكر أن تحية كاريوكا عرفت بأنها آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي، حيث طورت تحية أسلوبها الخاص الذى اعتمد على إعادة إنتاج الهرمونية الشرقية القديمة في الرقص وهو الأسلوب الذى تأسس عليه مدرسة كاملة في الرقص الشرقي، في مقابلة مدرسة سامية جمال التى لجأت إلى مزج الرقص الشرقي بالرقص الغربي، فيما تطور بعد ذلك إلى حدوث خلط كبير بين أساليب الرقص الشرقي و- الاستربيز- رقصه التعري وفي منتصف الخمسينات اعتزلت كاريوكا الرقص الشرقي وتفرغت نهائياً للسينما حيث شاركت في عدد ضخم من الأفلام السينمائية البارزة التى حملت بصمتها الفريدة.