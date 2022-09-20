شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات تألقن فى سماء النجومية مع عادل إمام .. أبرزهن يسرا ولبلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار مشوار عادل إمام الفني، ساهمت نجوميته في إضفاء حالة من التوهج الفني على النجمات اللائي شاركن في بطولة أعماله، إذ كان حضورهم مع الزعيم يمثل علامة فارقة في أعمالهن الفنية.

ومن أبرز النجمات اللائي شاركن عادل إمام بطولة أفلامه، الفنانة يسرا التي قدمت معه عدة أعمال فنية وشخصيات حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، ومنها شخصية المدرسة فاطمة في "جزيرة الشيطان"، والفتاة الشعبية أمارة في "المولد"، ود.فاطمة إسماعيل التي يعشقها جن في "الإنس والجن"، والفتاة المنحرفة في "الإرهاب والكباب".

وحول أدوارها مع النجم عادل إمام قالت يسرا في العديد من حواراتها التليفزيونية إنها لا تستطيع رفض أي دور يعرضه عليها عادل إمام، فهو فنان ملتزم ويضيف لأي فنان يقف أمامه، ومثلت معه 17 فيلما على مدار مشوارها الفني، ووصفت نفسها بأنها محظوظة للعمل معه في هذه الأفلام.



عادل إمام وشيرين

وتعترف الفنانة شيرين بفضل عادل إمام عليها في مشوارها الفني، إذ قدمته معه سلسلة أفلام "بخيت وعديلة" و"الجردل والكنكة" و"هالو أمريكا"، مجسدة دور عديلة صندوق التي تخوض مغامرات عديدة مع بخيت للهروب من فقرهما.

وقالت شيرين: أنا استفدت من جمهور عادل إمام الذي شاهدني معه في أفلامه، ومنها فيلمه "الإرهابي"، ومسلسل "مأمون وشركاه" و"العراف"، فهو يضيف سعادة خاصة داخل لوكيشن التصوير.



عادل إمام ولبلبة

أما النجمة لبلبة فقد تألقت بشكل خاص في أفلام عادل إمام ومنها "خلي بالك من جيرانك"، "احترس من الخط"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "عصابة حمادة وتوتو" وغيرها من الأعمال الفنية الشهيرة، وحول هذه الثنائية الفنية المميزة، قالت لبلبة إن الزعيم أثر فيها بشكل كبير خصوصا أنا اشتغلت معه في مختلف مراحل عمره، وأن هناك تفاهم كثير بينهما.

كما تألقت معه النجمة شريهان في فيلم "خلي بالك من عقلك" عام 1985، إذ جسدت دور "سلوى" مريضة نفسية تتلقى العلاج في إحدى المصحات وتقابل طالبا جامعيا يدرس الطب النفسي ويحاول علاجها ويتزوجها، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج محمد عبد العزيز.

وكانت بداية إلهام شاهين في السينما مع عادل إمام من خلال فيلم "أمهات في المنفي" عام 1981، ووقفت لأول مرة أمام الكاميرا في السينما أمام الزعيم وهي مازالت طالبة في معهد الفنون المسرحية، لتشاركه بعد ذلك بنحو 3 سنوات في بطولة فيلم "الهلفوت"، إذ رشحها عادل إمام بنفسه لهذا الفيلم وعرض عليها الدور، الذي كان نقطة فاصلة في مشوارها الفني وعنه قالت "أنا بقيت إلهام شاهين بعد فيلم الهلفوت".