شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فهيم ينفي تجسيده لشخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين فى مسرحية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد فهيم على توضيح حقيقة مشاركته في عمل مسرحي جديد يعيد فيه تجسد شخصية النجم الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين.

وكتب محمد فهيم عبر حسابه بموقع فيس بوك: انا مش هعمل شخصية إسماعيل ياسين نهائي تاني يا جماعة سواء مسرح أوتليفزيون/ وحالياً أنا مشغول بعمل مسرحي جديد سأعلن عنه خلال أسابيع ان شاء الله.

وأضاف محمد فهيم: تردد إلى سمعي في تلك الايام أن هناك عمل مسرحي عن أحد الشخصيات الفنية القديمة وإني أقدم اسماعيل ياسين ضمن شخصيات الرواية وتم ذكر ذلك في البريزنتيشن الخاصة بمحاولة بيع تلك المسرحية بالخارج، وهذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة وغير سليم بالمرة، و لهذا وجب التنويه و الإعلام من خلال صفحتي الخاصة.

يشار إلى أن محمد فهيم سبق أن قدم شخصية إسماعيل ياسين في مسلسل "الشحرورة" عام 2011، وتألق في الشخصية، التي قدمها مرة آخرى لكن من خلال حلقة احتفائية بالنجم الكوميدي ببرنامج "صاحبة السعادة"، إذ أعاد تقديم العديد من المونولوجات الشهيرة له. كما تألق محمد فهيم في تجسيد شخصية سيد قطب بمسلسل "الجماعة 2" عام 2017.