"غير مرحب بك في الإسكندرية" ليست أولها.. أزمات واجهت حفلات محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"غير مرحب بك" تحت هذا العنوان، شهدت مواقع التواصل الحملة المناهضة، للحفل الذي أعلن الفنان محمد رمضان، عن إقامته في الإسكندرية، واعتبرها حملة "مدبرة".

الحملة المطالبة، بإلغاء الحفل المقرر إقامته في جويل فيستيفال، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، بدأت عقب نشر الفنان محمد رمضان بوستر الترويج له عبر صفحته في موقع فيسبوك، ودشن رواد مواقع التواصل هاشتاج تحت عنوان "غير مرحب بك".

منظم الحفل، في تصريحات لـ"الخليج 365"، نفى مايثار عن إلغاء الحفل، مجرد شائعات غير صحيحة، وأكد وجود حملة مدبرة يروج لها قلة قليلة، لكن الغالبية من جمهور الإسكندرية ترحب جدا بوجود النجم محمد رمضان".

وتعد الحملة المناهضة للحفل، هي الأحدث من بين أزمات عديدة، واجهت الفنان محمد رمضان، قبل وبعد إقامة حفلاته الغنائية، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

غير مرحب بك

وبدأت أحدث أزمة، عبر صفحات مواقع التواصل، إذ انتشرت دعوات مناهضة للحفل، تحت عنوان "غير مرحب بك"، بعد ساعات من إعلان رمضان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك إحياءه حفل غنائي بالإسكندرية في 7 أكتوبر المقبل بعنوان "أقوى حفل في مصر".

فيما دعت عدد من الصفحات والحسابات لمنع حفل رمضان حيث وضعوا علامة ”X“ على البوستر الدعائي للحفل، مؤكدين أن الإسكندرية مدينة الفن، وبلد سيد درويش ولا يمكنها قبول حفل لفنان مثل رمضان.

ومن جانبه علق محمد رمضان "منظم الحفل"، وقال ،: " لم ولن نفكر مطلقا في جمهور الإسكندرية إلغاء الحفل ، ولم يحدث أي تأثير على ترتيبات إقامته أو بيع التذاكر، حصلنا على التصاريح اللازمة ، والتجهيزات والتنسيق مع النجم محمد رمضان يتم بشكل عادي تماما ".

أزمة الساحل

في 24 أغسطس الماضي، وبعد توقف دام عامين عن تقديم حفلاته في مصر، وقبل يومين من إحياء الفنان محمد رمضان، حفله الغنائي في "نورث سكوير مول" بالعلمين الجديدة، واجه أزمة الخلاف الذي نشب بين منظمة الحفلات زينة بيلوتشي، والشركة المسئولة عن حجز التذاكر إليكترونيا، قبل أن تعلن الشركة إلغاء الحفل.

زينة، وهي منظمة ومنتجة الحفل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت : "وجدنا شكاوى عديدة، عن صعوبات الحجز على السيستم الخاص، بالمنصة التي تم بالبداية طرح التذاكر، من خلالها، وحاولنا كثيرا التواصل معهم لحل المشكلة، ووعدوا بذلك".

وتابعت، "بعد.تأخر الحفل، كان رد فعلنا هو التعاقد مع منصة غيرها، وتحدثنا مع إدارة المنصة السابقة، للحصول على التذاكر، التي تم حجزها من خلالهم، ولم يقدموا أي حل، بل فوجئنا بإعلان إلغاء الحفل، وهذا لم يحدث".

رفض مغربي

في نوفمبر الماضي أثار إعلان الفنان محمد رمضان، عن إحياء حفل غنائي في المغرب، غضب كبير للجمهور المغربي الذين دشنوا هاشتاج على "تويتر" يحمل اسم "#لا نريد محمد_رمضان _في_المغرب".

وكان محمد رمضان، أعلن عبر صفحته على "فيسبوك" إحيائه ثاني حفلاته في مراكش ديسمبر المقبل، قائلا: "تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم .. الحفلة الأولى حضرها ٤٥٠ ألف و ثقة في الله القادمة مليونية، كل الحب للمغرب والملك محمد السادس حفظه الله ورعاه والشعب الغالي".

وطالب الجمهور المغربي، منع إقامة الحفل ونشروا صورا لمحمد رمضان بعلامة خطأ على وجهه في إشارة لرفضهم الحفل، كما رفضوا دخوله البلاد وإيقاف نشاطه الفني بها.

خلع الملابس

في نوفمبر 2021، أعلن الفنان هاني شاكر" نقيب الموسيقيين وقتها"، عن إعداد النقابة ملفا عن مخالفات الفنان محمد رمضان، لإرساله إلى نقابة المهن التمثيلية للقيام بالتحقيق معه، ومع منظم حفلاته.

المايسترو محمد أبو اليزيد"وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:"الملف يؤكد مخالفة الفنان محمد رمضان الإقرارات التي وقع عليها هو ومنظم حفلاته، بالإلتزام بالأداب العامة، وقيامه بخلع ملابسه على المسرح، والظهور عاري الصدر خلال الحفلات".

الإساءة للآداب

في مارس 2019، قدم المحامي سمير صبري، بلاغ رسمي للنائب العام، ضد الفنان محمد رمضان، بعد أول حفلاته التي أقيمت في مركز المنارة في 30 مارس عام 2019 تحت شعار "أقوى حفلة في مصر"،، واتهمه بالإساءة للآداب العامة بعد ظهوره على المسرح عاري الصدر.