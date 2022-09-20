"ماما ممثلة".. سندس عبد الهادي تتحدث عن والدتها مع ريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت سندس عبد الهادي فتاة "التيك توك"، ضيفة برنامج "صبايا الشمس"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد. وقالت سندي خلال اللقاء، أن والدتها فنانة، :"أنا عايشة في مصر طول عمري، وأنا مصرية مية مية".

وأضافت :"بابا لواء طيار متقاعد، وماما درست حقوق، وكانت بتكتب شعر، وكانت ممثلة". وتابعت :"احنا 6 أخوات، وأنا أصغر واحدة في إخواتي، أخواتي متجوزين ومخلفين".

وحققت سندس شهرة واسعة على السوشيال ميديا، بعد ظهورها في برامج تتحدث بطريقة اعتبرها البعض غريبة على الجمهور ومن أشهر كلماتها "كدة كدة ساحل"، "مفيش حد في الدونيا"، "مشهور أوي في نفسك يا واد يا بوبيلر".