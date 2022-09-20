" لاهو مفكر ولا ناشط سياسي".. العدل يعلق على الهجوم على محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص المنتج السينمائي محمد العدل، على التعبير عن موقفه تجاه الجدل المثار حول نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري اللاعب محمد صلاح، بسبب النعي الذي كتبه عقب رحيل الملكة إليزابيث الثانية "ملكة إنجلترا".

العدل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، علق و كتب،:" محمد صلاح تم دعوته من قبل إلى القصر الملكي في أحد المناسبات الملكية، وعلى علاقة بالأسرة المالكة.. كتابة تغريدة تعزية شئ طبيعى".

وتابع،:" كنا نتباهى بأن محمد الفايد يعرفونه في القصر الملكي، لماذا نحاول تشويه صلاح، لا هو مفكر سياسي ولا ناشط، انه مجرد لاعب مصري فذ في هذه البلاد، و عرف أن رئيس وزراء بلده حاضر لتأدية واجب العزاء، فدولته ليست ضد ذلك… وموقعه وعلاقاته تفرض عليه بذلك، ملكة النقد عندنا عالية بزيادة".

محمد صلاح، تعرض للنقد، من بعض رواد مواقع التواصل، بسبب النعي الذي كتبه عقب رحيل الملكة إليزابيث الثانية، ونشره عبر حسابه في موقع "تويتر"، إذ كتب : "اليوم، يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالة الملكة إليزابيث الثانية ويودعها، إحياءً لذكرى تراثها وخدمتها التي لا تتزعزع".

وأضاف نجم ليفربول،: "أفكاري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي".