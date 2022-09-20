ياسمين صبري تريند جوجل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريند مؤشر البحث في جوجل بعد نشر صورًا لها وهي تمارس رياضة "اليوجا"، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ودائما ما تشارك الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورًا لها وهي تمارس التمارين الرياضية في "الجيم".

وتواصل الفنانة ياسمين صبري تصوير دورها في فيلم "صقر المحروسة " مع الفنان أحمد عز.

وينتمي فيلم "صقر المحروسة" إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

واعتذرت الفنانة الشابة عن المشاركة في مسلسل للمخرج سامح عبد العزيز بعد وقوع خلافات بينهما.