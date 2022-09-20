تهديد بخطف نجل وفاء عامر مقابل فدية 50 ألف دولار

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - كشفت الفنانة ” وفاء عامر ” خلال استضافتها ببرنامج (واحد من الناس) مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” عن تلقيها وقت ثورة 2011 لتهديد بخطف نجلها وقتله في حال امتناعها عن دفع مبلغ مالي تبلغ قيمته 50 ألف دولار .

فقالت وفاء عامر : ” وقت الثورة جتلي رسالة قال 50 ألف دولار وإلا هتفقدي إبنك في ظل الانفلات الأمني والسلاح الآلي سيد الموقف ” .

وتابعت : ” بقيت مش عايزة أنزله المدرسة، مش عايزة يبص من البلكونة.. بقيت خايفة عليه وعلى أبوه وعلى العيلة كلها وركبت باب حديد على باب الشقة ولما يجي الباب يخبط أجري أنا اللي افتح ” .

وأضافت الفنانة وفاء عامر عن موقف نجلها ” عمر ” تجاه هذا الأمر : ” الحقيقة هو كان أشجع مني، هو راجل وجدع زي أبوه .. كان بينزل ويصمم وبيحب المدرسة ويقولي أنا هنزل واروح المدرسة ” .