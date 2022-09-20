الصورة الأولى لوالد أحمد حلمي تجتاح السوشيال ميديا.. لن تصدق الشبه الكبير بينهما! – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - شارك النجم المصري أحمد حلمي، متابعيه بصورتين مدمجتين له ولوالده الراحل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأرفقها حلمي بالتعليق قائلًا: “أبي العزيز … هل تراني كما أراك دوماً في منامي !! سنوات مرت علي وفاتك ولكني مازلت اسمع ضحكتك تجوب ارجاء المكان . وحشتني جدا يالولدي ..”.

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من جمهوره ومتابعيه، وانهالت عليها التعليقات مؤكدين أن والده يشبهه كثيرًا.

أحمد حلمي يقدم جزء ثاني من فيلم «كده رضا»

وعلى الصعيد الفني، وفي مفاجأة سارة لجمهوره أعلن الفنان أحمد حلمي مؤخرًا بعد 15 عامًا عودته من خلال الجزء الثانى لفيلم كده رضا، تلبيه لرغبات جمهوره الذى تعلق بشخصيات الفيلم والأحداث الكوميدية التي دارت بشكل مشوق، كما أكد أحمد حلمى أن الفيلم في مرحلة الكتابة ولم يكشف عن أي معلومات أخرى.

واكتفى أحمد حلمى، بالرد على سؤال أحد متابعيه يطالبه بالجزء الثانى للفيلم، “ما تعمل جزء تانى من فيلم كده رضا”، ليرد عليه أحمد حلمى قائلاً: “هيحصل ناس كتير جدًا سألونى وهنلبى رغباتهم أكيد الفيلم بيتكتب دلوقتى”.

فيلم “كده رضا” تم عرضه بالتحديد في 1 أغسطس 2007 والذى حقق به نجاحًا جماهيريًا وقتها، ما جعل الجمهور يتعلق بشخصياته خلال الفيلم خاصة مع الاختلاف الواضح في شخصيات مثل البرنس وبيبو وسمسم، ما جعل جمهوره ومحبى العمل يتفاعلوا على السوشيال ميديا مرددين المواقف الكوميدية وافيهات الفيلم.

الفنان أحمد حلمى وخلال مسيرته الفنية قدم العديد من الأفلام، خلال مشوار حافل، وما بين تجربة كده رضا إلى الآن قدم حلمي حوالى 12 فيلم هي عمر أفلامه التى تصل ما بين “كده رضا”، وقراره فى العودة لجمهوره بالفيلم من جديد.

وفيلم كده رضا تدور أحداثه، أن تضع أم ثلاثة توائم وتتوفى تاركة توائمها مع أب محتال يقرر بدوره ألا يظهرهم إلا كشخص واحد ويستخرج لهم جميعًا أوراق رسمية باسم شخص واحد (رضا)، وبمرور السنوات يبلغ الثلاثة أشدهم وينغمروا في الاحتيال على الأشخاص مستغلين وجه الشبه بينهم، على الرغم من اختلاف شخصياتهم بين (البرنس) و(بيبو) و(سمسم).

أحمد حلمي يعود إلى المسرح بعد غياب 21 عامًا

من ناحية أخرى، نشر المنتج حمدي بدر عبر حسابه الرسمى عَلِي الإنستجرام، صورة تجمعه بالفنان المصرى أحمد حلمي ويظهر الثنائى بالصورة وهم يحملان غلاف أحد الرويات.

وأرفق حمدي الصورة بتعليق كتب عليه بعد ٢٠ سنة أحمد حلمي يعود للمسرح مرفقة بهاشتاج عودة للمسرح، ليعلن بذلك المنتج حمدي بدر عودة النجم أحمد حلمي إلى المسرح بعد غياب 21 عامًا شارك فيها في مسرحية واحدة وهي حكيم عيون مع الراحل علاء ولي الدين وكريم عبدالعزيز.

وتعتبر هذه المسرحية هي الثالثة في تاريخ بدر حيث سبقتها مسرحية لوكاندة الأوباش للنجمة مايا دياب، ثم أولاد كازانوفا مع عمرو يوسف وحسن الرداد وتم عرضهم على مسرح البوليفار ضمن فعاليات موسم الرياض .

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