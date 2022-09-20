بعد وفاة جورج الراسي عليه .. ماجدة الرومي تتكفل بتأهيل ” طريق الموت “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - أعلن ” عوض الرومي ” شقيق ومدير أعمال الفنانة اللبنانية ” ماجدة الرومي ” عن تكفل شقيقته بإصلاح وتأهيل الطريق الدولي بين لبنان وسوريا والذي كان قد وقع به حادث سير راح ضحيته الفنان ” جورج الراسي ” .

وقال عوض الرومي وفقا لموقع (سكاي نيوز) أن تأهيل الطريق يتمثل في وضع إشارات تحذيرية وأضواء لتجنب الحوادث في المناطق الخطرة وسيكون حتى مداخل مدينة عنجر في منطقة البقاع شرقي لبنان .

وأضاف : ” يوم الأربعاء سيكون الطريق جاهز وآمن أمام الجميع بعد إعادة تأهيله .. تم وضع إنارة جديدة وإشارات على مسافة 200 متر لتحذير السائقين من الخطر، كما تم تثبيت عاكس الضوء واتخاذ كل الاحتياطات لتجنب حوادث السير ” .

وأشار عوض الرومي إلى أن مبادرة تأهيل هذا الطريق وتمويل ذلك جاء من مكتب الفنانة ماجدة الرومى منعا لتكرتر الحوادث، وتحت إشراف فوج الهندسة فى الجيش اللبنانى .

ومن جانبها أعربت الفنانة ” نادين الراسي ” شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي عن تقديرها وعائلتها لما قامت به ماجدة الرومي والجيش اللبناني من أجل إصلاح هذا الطريق .

فكتبت في تغريدة لها : ” من البابا خليل والماما إلهام وأختي الكبيرة ساندرين وخيي جورج الراسي ومن خيي سيباستيان ومن أختي الصغيرة راشيل الحنونة ومني ومن آل الراسي جميعا ألف تحية وشكر لأختنا الغالية والحبيبة ماجدة الرومي وللجيش اللبناني .. بدمك يا خيي تحولت طريق الموت إلى طريق عبور ” .

يذكر أنه في 27 أغسطس الماضي لقى الفنان جورج الراسي مصرعه إثر تعرضه لحادث سير مروع بعد اصطدام سيارته بحاجز خرساني في منتصف الطريق على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام أثناء عودته إلى لبنان قادما من سوريا .