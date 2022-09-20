بعد 48 ساعة من انفصاله عن زوجته الثانية.. أنباء عن عودة “علي ربيع” لزوجته الأولى الحسناء.. شاهدوا جمالها بالصور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - أثار الفنان علي ربيع الجدل حول عودته لزوجته الأولى وأم إبنته الوحيدة وذلك بعدما 48 ساعة فقط من انفصاله عن زوجته الثانية سلسبيل قنديل بعد زيجة أستمرت لعام واحد فقط.

يُذكر أن ”ندى محمود”، زوجة الفنان علي ربيع الأولى، كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق عن حدوث خلافات بينهما، ولكن بعدها عادا إلي حياتهما مجددًا بعد أن وصلت ابنته لمرحلة تحتم عليه التواجد بجانبها، ولكن بعد أشهر قليلة فاجأ الفنان علي ربيع الجمهور وأعلن زيجته الثانية.

علي ربيع مع زوجته الأولى راقصة الباليه ندى محمود

علي ربيع وندى محمود والدة إبنته مليكة

ارتباط علي ربيع و ندى محمود:

في عام 2015، أعلن الفنان علي ربيع ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، تدعى ندى محمود، وروى الفنان قصة زواجه، خلال استضافته في برنامج «ده كلام»، مع الإعلامية سالي شاهين، والتي بدأت من داخل دار الأوبرا، إذ قال، «أول مرة شوفت ندى كانت في أحد عروض البالية اللي كانت بتأديها في الأوبرا، حاولت لفت نظرها بشتى الطرق من خلال أصدقائي اللي كانوا بيشاركوا معاها في العروض، وبالفعل اتقدمتلها وأهلها مبالغوش في طلبات الزواج وكنا على قدر كبير من التفاهم».

حفل زفاف علي ربيع وندى محمود:

وكان الثنائي علي ربيع وندى محمود، احتفلا بزفافهما في عام 2018 الذي أُقيم في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن، فضلا عن أسرة مسرح مصر، ولكن هذه الزيجة لم تدم إذ انفصلا بعد عام من الزواج بسبب والدته، وأسفرت هذه الزيجة عن ميلاد ابنتهما الوحيدة «مليكة».

صورة من حفل زفاف علي ربيع وندى محمود عام 2015

تفاصيل طلاق علي ربيع وزوجته الثانية بعد عام واحد

وتصدر الفنان علي ربيع الترند، بعد تصدره مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ليس بسبب عمل فني جديد، لكن بسبب خبر طلاقه لزوجته الثانية سلسبيل قنديل، بعد عام واحد فقط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأن علي ربيع عقد قرانه فقط على زوجته الثانية ولم يدخل بها.

وأكد نشطاء السوشيال ميديا، أن علي لم يقم حفل زفاف، حيث كان مقررا زفاف الفنان الشاب على زوجته يوم وفاه الفنانة دلال عبد العزيز، وهو ما أدى إلى تأجيل الحفل مراعاة لمشاعر بناتها دنيا وايمي سمير غانم.

علي ربيع يلغي متابعة زوجته الثانية ويحذف صورهما

وألغى علي ربيع، متابعة زوجته على موقع «إنستجرام»، وحذف صورها والصور التي جمعته بها، من على حسابه.

وأكدت بعض المصادر المقربة، أن سبب الخلافات يعود الى رفض الزوجه الثانية، تدخلات والدة علي ربيع في حياتها، حيث اعتادت أن تدلي برأيها في كل ما يخص علاقتها بالفنان الشاب، وهو ما يصدق عليه علي ربيع دون مناقشة، ويحاول أن يضغط على زوجته لإقناعها بقبول رأي والدته.

وكشفت المصادر، عن انفصال ربيع عن زوجته الثانية سلسبيل في سرية تامة، مثلما كان الزواج، وطلق ربيع زوجته غيابيًا، بعدما لمس استحالة الحياة معها بسبب خلافاتها المستمرة مع والدته في الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على عمله، الذي يأتي في المقام الأول للفنان.

عقد قران بعد 3 أشهر من تصريح عدم الزواج

ظهر الفنان علي ربيع مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر برنامجه واحد من الناس في شهر مايو من العام الماضي، وأطلق عدد من التصريحات، منها عدم رغبته في عدم الزواج مجددا، والتفرغ كليا لمشواره الفني.

وأضاف، أنه بدأ التفكير في تغيير إطلالته الشهيرة، والبدء في تنويع أدواره، وعدم الاقتصار على تقديم الأعمال الكوميدية، لافتًا إلى استعداده لخوض تجربة أعمال الرعب، ولكنه سيؤجل خوض تجربة اللون التراجيدي، لأن معظم المسلسلات حاليا دراما والناس تريد الضحك.

أحدث أعمال علي ربيع

وعلى الصعيد الفني، نشر علي ربيع صورة له على حسابه الخاص إنستجرام، وعلق عليها قائلًا : بعد الشر فيلمي القادم، وعُلِم أن فيلم بعد الشر سيكون من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح والعمل ستدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

وعرض لـ علي ربيع مؤخرًا في السينما فيلم زومبي الذي كان من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وشارك فيه حمدي المرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، عمرو عبدالجليل، عارغة عبدالرسول وكان من إنتاج أحمد السبكي.

وكان آخر أعمال علي ربيع في الدراما مسلسل أحسن أب الذي عرض عام 2021، تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي ومن إخراج معتز التوني، وشارك فيه أحمد فتحي، سامي مغاوري، وهاجر أحمد.

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