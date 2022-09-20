وفاء عامر تتحدث باكية عن وفاة شقيقتها الصغرى : ” كانت حامل في توأم وحلمت بوفاتها “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 02:51 مساءً - حلت الفنانة ” وفاء عامر ” ضيفة ببرنامج (واحد من الناس) المذاع عبر قناة الحياة ويقدمه الإعلامي ” عمرو الليثي ” في لقاء تحدثت به عن عدد من الأمور التي تخص مشوارها الفني وحياتها الشخصية .

وخلال الحوار كشفت وفاء عامر عن وفاة شقيقة لها كانت تصغرها بثلاث سنوات والتي كانت وقت وفاتها حامل في توأم إلا أنها قد فارقت الحياة بشكل مفاجئ .

وأشارت وفاء عامر إلى أن هذا اليوم من أصعب الأيام في حياتها خاصة وأنها كانت قد حلمت بوفاة شقيقتها قبل حدوث الوفاة بساعات قليلة .

فقالت : ” حلمت إنها مسافرة وبقولها رايحة فين يا هالة قالتلي أنا مسافرة وكانت لابسة أبيض وقاعدة على ترابيزة مدورة ومعاها طفلين، قولتلها مين دول، قالتلي ولادي ” .

وتابعت : ” فبقولها طب ثانية خدي معاكي باسبوري وبلف بس بجيب الباسبور وشنطة على ضهري صحيت بصوت مش لاقياها ولقيت نفسي لوحدي ومشوفتهاش تاني ” .

وأضافت وفاء عامر : ” بعدها ب 4 ساعات لقيت بابا بيقولي هالة اتنقلت المستشفى وتعالي، قولتله أنا معدتي بتوجعني هاخد الدوا وهاجي .. قالي خدي الدوا في العربية أختك ماتت ” .

وواصلت باكية : ” مكنتش مستوعبة وحاولت أكلم بابا أو حد من أهلي لكن كلهم كانوا مشغولين، فاتصلت على تليفون هالة وردت أختي الأصغر مني وقالت أنا مش هالة، كان نفسي هي اللي ترد في اللحظة دي ” .

وعن علاقتها بشقيقتها الراحلة قالت الفنانة وفاء عامر : ” كانت بنتي وطيبة وكل حاجة فيها حلوة، تحب الناس وكانت أم ليا، كانت حنينة أوي ” .