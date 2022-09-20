رسالة غامضة من طليقة أحمد الفيشاوي عبر انستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت ندى الكامل رسالة غامضة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وجاء في الرسالة، :"ضاقت بيك تبقى عاوزني أكون حواليك، ضحكت ليك إخلاصي يكون حمل عليك".

وانفصل الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل بشكل رسمي، في ديسمبر 2021، وكانت صفحة منسوبة لزوجة الفيشاوي، قد نشرت صورة لها وعلقت عليها: "من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري"

وتابعت: "ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في أحلك أوقاتنا، سأفتقدك كصديق كثيرا".

واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح، ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس".

وأضافت: "أتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة، ولكن واحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر".

واختتمت: "سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا، وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة أرسلها الله لي، ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وتواصل "الخليج 365" مع محمد الألفي شقيق الفنانة سمية الألفي ومدير أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، حيث أكد انفصال الأخير عن زوجته ندى الكامل، مضيفا أن الطلاق وقع بشكل رسمي وبدون أي خلافات بينهما.