جنات على "يخت" في أحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة المغربية جنات لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت جنات صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت في الصور داخل "يخت"، وعلقت :"لسه هتحلى والله بكرة مسيرها تروق".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي، :"جميلة، أنتي كل الحلى، قمر جنات، جنات اسم على مسمى، صباح الورد والياسمين على القمر، ربنا يحلي كل أيامك، إيه الجمال دا، وسيبك أنت كله هيتعدل وتفوق، الحب، ماشاء الله، قلبي دا، بحبك، أنتي الجمال والشياكة، البرنسيسة".

يذكر أن طرحت المطربة جنات أحدث أغانيها "عارف مين يحبك"، على طريقة الفيديو كليب على موقع "يوتيوب"، بالتعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.

"عارف مين يحبك" أغنية رومانسية، ويجمع اللحن بين النمطين الرومانسي والرتِم السريع، وحمل الكليب توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان، وظهرت جنات بإطلالة مختلفة وجديدة عن كليباتها السابقة.

أغنية "عارف مين يحبك" جاءت باللهجة المصرية، ومن كلمات محمد رفاعي وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.