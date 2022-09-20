بعد حملة "غير مرحب بيك".. قائمة أسعار تذاكر حفل محمد رمضان بالإسكندرية-"خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على إنستجرام، عن منافذ بيع تذاكر حفله الغنائي المقرر إقامته على شاطىء "أليكس ارينا جويل فيستيفال"، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة 7 اكتوبر المقبل، وذلك في أول رد منه على أنباء إلغائه، عقب تدشين بعض رواد مواقع التواصل حملة مناهضة له تحت عنوان "غير مرحب بك".

محمد رمضان "المشارك في تنظيم الحفل" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال ،:" مايثار عن الحفل، حملة مدبرة يروج لها قلة قليلة، لكن الغالبية من جمهور الإسكندرية ترحب جدا بوجود النجم محمد رمضان".

وأضاف: " لم ولن نفكر مطلقا في إلغاء الحفل، ولم يحدث أي تأثير على ترتيبات إقامته أو بيع التذاكر، حصلنا على التصاريح اللازمة ، والتجهيزات والتنسيق مع النجم محمد رمضان يتم بشكل عادي تماما ".

الجدير بالذكر أن الشركة المنظمة، قامت بتقسيم تذاكر الحفل، إلى فئتين، وهي 300، و 500 جنيه.

وانتشرت عبر صفحات مواقع التواصل، دعوات مناهضة للحفل، تحت عنوان "غير مرحب بك"، بعد ساعات من إعلان رمضان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك إحياءه حفل غنائي بالإسكندرية في 7 أكتوبر المقبل بعنوان "أقوى حفل في مصر".

فيما دعت عدد من الصفحات والحسابات لمنع حفل رمضان حيث وضعوا علامة ”X“ على البوستر الدعائي للحفل، مؤكدين أن الإسكندرية مدينة الفن، وبلد سيد درويش ولا يمكنها قبول حفل لفنان مثل رمضان.

من ناحية أخرى، تصدرت أغنية"دوشة" التي طرحها مؤخرا الفنان محمد رمضان، المركز الثاني في قوائم الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، ووصل عدد مشاهداتها عبر قناة شركة روتانا، إلى 6 مليون، وهي من كلمات وألحان فريق الباور العالي.