اليوم.. عزاء زوجة الفنان خالد زكي في "مسجد الشرطة" بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

رحلت زوجة الفنان خالد زكي عن عالمنا صباح يوم الأحد، 18 سبتمبر الجاري، بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانها عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين في نفس اليوم.

وشهدت الجنازة حضور عدد قليل من نجوم الفن، وفي مقدمتهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان منير مكرم، والإعلامي عمرو الليثي.

وقال الفنان منير مكرم، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن عزاء زوجة الفنان خالد زكي يقام يوم الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

كان الفنان شريف خير الله أعلن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت زوجة الفنان خالد زكي نسألكم الدعاء، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى برحمتك ومغفرتك يا رب العالمين".

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد زكي، مسلسل "الاختيار3- القرار"، الذي عُرض رمضان الماضي2022، بطولة ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، إيمان العاصي، محمد رياض، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.