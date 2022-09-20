محمد فهيم :"مش هعمل شخصية إسماعيل ياسين تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفى الفنان محمد فهيم ما تردد تقديمه شخصية إسماعيل ياسين في عمل فني مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يقدم هذه الشخصية نهائيا، سواء في عمل مسرحي أو تلفزيوني.

ونشر فهمي صورتين له، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق :" : كلام مهم.. أنا مش هعمل شخصية إسماعيل ياسين نهائي تاني، يا جماعة سواء مسرح أو تلفزيون، حاليًا أنا مشغول بعمل مسرحي جديد، سأعلن عنه خلال أسابيع إن شاء الله".

وأضاف :" تردد إلى سمعي في تلك الأيام أن هناك عمل مسرحي، عن أحد الشخصيات الفنية القديمة، وأني أقدم إسماعيل ياسين، ضمن شخصيات الرواية، وتم ذكر ذلك في البريزنتيشن الخاصة، بمحاولة بيع تلك المسرحية بالخارج، وهذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة وغير سليم بالمرة، ولهذا وجب التنويه والإعلام من خلال صفحتي الخاصة.. وأخيرًا أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله".

وقدم محمد فهيم شخصية الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين في مسلسل "الشحرورة"، 2011، وهو بطولة كارول سماحة، إيهاب فهمي، وليد فواز، أسامه أسعد، أنطوان كرباج، تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد شفيق.