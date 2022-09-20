سر إطلاق لقب "ملك الديسكو" على محسن محيي الدين- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان محسن محيي الدين على سر إطلاق لقب "ملك الديسكو" عليه، منذ دخوله مجال التمثيل.

وقال محسن خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "On"، :"أنا كنت شقي جدا، وسر لقب "ملك الديسكو" يرجع الفضل فيه للفنانة إنعام الجريتلي كانت عامله فرقة في التلفزيون تهتم جدا بالأطفال كان فيها الفنان ممدوح عبدالعليم والفنانة ليلى علوي، فا كانت بتعلمنا إزاي نمثل وإزاي نعمل إلقاء الشعر، وكانت بتعلمنا الرقص، وإعداد ممثل كامل شامل".

وأضاف :"أنا حبيت الرقص والموسيقى، ووقتها كنت في المدرسة"، ومن هنا جاء اللقب.

من ناحية، أخرى شارك الفنان محسن محيي الدين في مسلسل "ملف سري"، الذي عُرض رمضان الماضي 2022، بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

كما يشارك محيي الدين في فيلم "التاريخ السري لكوثر"، بطولة ليلى علوي، زينة، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.