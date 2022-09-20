بعد حادث جورج الراسي.. ماجدة الرومي تتكفل بتأهيل "طريق الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تكفلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بتأهيل الطريق الدولي بين لبنان وسوريا، بعد وقوع حادث مأساوي كان ضحيته الفنان اللبناني جورج الراسي.

وقال عوض الرومي مدير أعمال الفنانة ماجدة الرومي، في تصريحات صحفية، إنه في يوم الأربعاء سيدشن الطريق، حيث لقي جورج الراسي مصرعه من جراء اصطدام سيارته بالفاصل الاسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع.

وأضاف الرومي، أن المبادرة والتمويل لتأهيل الطريق جاء من مكتب ماجدة الرومي، وتحت إشراف فوج الهندسة في الجيش اللبناني، حيث تكفل مكتب الفنانة بتنفيذ الطريق منعا لتكرار الحوادث.

وتابع:طُلب من قسم الهندسة في الجيش اللبناني وبلدية عنجر أن يشرفا على كافة التفاصيل.

وأكمل :الأربعاء سيكون الطريق جاهزا وآمنا أمام الجميع بعد أن أعيد تأهيله، وضعت إنارة جديدة وإشارات على مسافة 200 متر لتحذير السائقين من الخطر، كما تم تثبيت عاكس الضوء واتخاذ كل الاحتياطات لتجنب حوادث السير.

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس 2022، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان الراحل جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.